Португалия продолжила "состояние бедствия" до 30 мая

Португалия продолжила до 30 мая второй по серьезности уровень коронавирусной угрозы в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTP.

"Rt (передача) находится на уровне 0,92. Ситуация в стране развивалась положительно, уровень заболеваемости составлял менее 50 случаев на 100 000 жителей", - сказала министр Марианна Виейра да Силва.

Основным изменением является то, что детские игровые площадки, водные тематические парки и ярмарки смогут снова открыться.

Вместе с тем в стране остаются муниципалитеты, где ограничения продолжают действовать, а кое-где их усилили.

"Состояние бедствия" дает правительству полномочия вводить локальные локдауны или другие ограничения.

В настоящее время нерезиденты Португалии могут въехать в страну только в том случае, если их путешествие необходимо.

При этом финал Лиги чемпионов должен быть сыгран в Порту в субботу, 29 мая, и продолжаются переговоры о том, чтобы позволить приезд болельщиков, даже после продления Португалией запрета на поездки, но с условием, что им придется покинуть страну сразу после окончания матча.