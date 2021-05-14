Вірменія звинуватила Азербайджан у зазіханні на нові території

Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян офіційно підтвердив інформацію про те, що військові Азербайджану два дні тому просунулися вглиб території Вірменії біля озера Севліч у Сюнікській області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Нікол Пашинян збирав з цього приводу засідання Ради Нацбезпеки та заявив, що військові Азербайджану вранці 12 травня перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням".

"Ця ситуція неприйнятна і Вірменія не може змиритися з нею. Проте наше першочергове завдання - вирішити її шляхом перемовин, у тому числі дипломатичним шляхом. Але це один із варіантів", - заявив Пашинян.

За його словами, зброя з обох сторін при цьому не застосовувалася і Азербайджан намагався обгрунтувати свої дії "фальшивими картами" ще з радянським кордоном.

Він зазначив, що Вірменія у зв’язку з цією ситуацією розпочинає консультації в рамках ОДКБ.

Як повідомляється, Пашинян вже провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

В МЗС Азербайджан у свою чергу заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.

Також МЗС Азербайджану заявило, що керується картами, які "визначають лінію кордону між Вірменією та Азербайджаном". При цьому не вказують, про які саме карти йде мова, але зазначають, що "з часу відновлення незалежності між двома державами з відомих причин державного кордону не було".

"Викликає подив, що у зв’язку з цим процесом вірменська сторона реагує неадекватно та виступає з провокативними заявами. Вважаємо неприпустимими спроби використання офіційцними колами цього питання з політичною метою у зв’язку з передвиборчою ситуацією у Вірменії", - заявляє МЗС Азербайджану, додаючи, що ситуацію потрібно вирішувати шляхом контактів між військовими з обох сторін.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.