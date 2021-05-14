Поблизу Рима жінку оточили дикі кабани і відібрали в неї продукти

Стадо диких кабанів оточило жінку, яка щойно вийшла з супермаркету поблизу Рима і вкрало її покупки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

На відео, опублікованому в четвер в соціальних мережах, видно, як кабани наближаються до жінки та оточують її на стоянці супермаркету в селі Ле Руге.

Тварини, четверо дорослих та два молодих кабана, переслідують жінку, коли вона відступає, марно намагаючись утримати їх на відстані. Потім тварини змушують жінку кинути сумку для покупок на землю і кидаються на продукти.

Поросята починають їсти вміст сумки прямо на автостоянці, інші беруть те, що можуть, і тікають.

У жовтні минулого року мер Рима розпорядилася провести розслідування після того, як сім'я диких кабанів, що є звичним явищем у місті, була розстріляна поліцією на дитячому майданчику біля Ватикану. Подія спричинила протести захисників прав тварин та деяких місцевих жителів.

Останніми роками італійські фермери протестували проти кабанів, що руйнують їх землю та спричиняють смертельні ДТП.

Вважається, що кабани винні в середньому в 10 000 ДТП на рік в Італії.

Минулого місяця Coldiretti, найбільша асоціація фермерів країни, назвала збільшення кількості кабанів в деяких італійських регіонах загрозою і попросила владу втрутитися.

За різними оцінками, в Італії налічується два мільйони кабанів, і полювання на них є популярним заняттям. М’ясо кабана є основним продуктом тосканської та умбрійської кухні.