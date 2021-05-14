Близ Рима женщину окружили дикие кабаны и отобрали у нее продукты

Стадо диких кабанов окружило женщину, которая только что вышла из супермаркета близ Рима и украло ее покупки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

На видео, опубликованном в четверг в социальных сетях, видно, как кабаны приближаются к женщине и окружают ее на стоянке супермаркета в селе Ле Руге.

Животные, четверо взрослых и два молодых кабана, преследуют женщину, когда она отступает, тщетно пытаясь удержать их на расстоянии. Затем животные заставляют женщину бросить сумку для покупок на землю и бросаются на продукты.

Поросята начинают есть содержимое сумки прямо на автостоянке, другие берут то, что могут, и убегают.

В октябре прошлого года мэр Рима распорядилась провести расследование после того, как семья диких кабанов, что является обычным явлением в городе, была расстреляна полицией на детской площадке у Ватикана. Событие вызвало протесты защитников прав животных и некоторых местных жителей.

В последние годы итальянские фермеры протестовали против кабанов, разрушающих их землю и вызывающих смертельные ДТП.

Считается, что кабаны виновны в среднем в 10 000 ДТП в год в Италии.

В прошлом месяце Coldiretti, крупнейшая ассоциация фермеров страны, назвала увеличение количества кабанов в некоторых итальянских регионах угрозой и попросила власти вмешаться.

По разным оценкам, в Италии насчитывается два миллиона кабанов, и охота на них является популярным занятием. Мясо кабана является основным продуктом тосканской и умбрийской кухни.