У Нідерландах проти ідеї ЄС щодо безкоштовних обов’язкових ПЛР-тестів

У Нідерландах виступили проти пропозиції Європейської комісії про те, щоб зробити ПЛР-тести безкоштовними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Єврокомісія хоче, щоб нещеплені мандрівники цього літа використовували ПЛР-тести, якщо хочуть поїхати в іншу країну ЄС.

Держави-члени повинні погодитися з цим, але Нідерланди хочуть зберегти можливість оплати витрат на комерційні ПЛР-тести. Нідерланди побоюються, що компанії, які пропонують тести на коронавірус, стануть жертвами обов'язкових безкоштовних тестів.

Безкоштовний тест не вигідний комерційним постачальникам тестів, попереджає Расмус Еммелькамп, директор Spoedtest.nl: "Таке тестування вже досить дороге, тому що в ньому багато задіяно. Після проведення його потрібно транспортувати до лабораторії, і ми повинні захистити дані. Ми виступаємо за найдешевший тест, але вважаємо, що ідея безкоштовних тестів недосяжна ".

Тести, які зараз проводяться безкоштовно, не реєструються по імені, а тому є недійсними як проїзний документ.

"На ринку тест коштує до 100 євро, тому він справді може стати перешкодою, особливо якщо вам доводиться їздити з сім'єю і робити тест частіше" – каже член парламенту від GroenLinks Тінеке Стрік, яка підтримує ідею безкоштовних тестів.

Як повідомлялося, Єврокомісія очікує незабаром закінчити роботу над сертифікатом COVID-19, який спростить громадянам ЄС подорожі цього літа.