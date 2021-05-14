В Нидерландах против идеи ЕС о бесплатных обязательных ПЦР-тестах

В Нидерландах выступили против предложения Европейской комиссии о том, чтобы сделать ПЦР-тесты бесплатными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Еврокомиссия хочет, чтобы непривитые путешественники этим летом использовали ПЦР-тесты, если хотят поехать в другую страну ЕС.

Государства-члены должны согласиться с этим, но Нидерланды хотят сохранить возможность оплаты расходов на коммерческие ПЦР-тесты. Нидерланды опасаются, что компании, которые предлагают тесты на коронавирус, станут жертвами обязательных бесплатных тестов.

Бесплатный тест не выгоден коммерческим поставщикам тестов, предупреждает Расмус Еммелькамп, директор Spoedtest.nl: "Такое тестирование уже достаточно дорогое, так как в нем много задействовано. После проведения его нужно транспортировать в лабораторию, и мы должны защитить данные. Мы выступаем за самый дешевый тест , но считаем, что идея бесплатных тестов недостижима ".

Тесты, которые сейчас проводятся бесплатно, не регистрируются по имени, а потому являются недействительными как проездной документ.

"На рынке тест стоит до 100 евро, поэтому он вполне может стать препятствием, особенно если вам приходится ездить с семьей и делать тест чаще", - говорит член парламента от GroenLinks Тинеке Стрик, которая поддерживает идею бесплатных тестов.

Как сообщалось, Еврокомиссия ожидает вскоре закончить работу над сертификатом COVID-19, который упростит гражданам ЕС путешествия этим летом.