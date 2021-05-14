Канцлер Австрії заявив, що не піде у відставку попри антикорупційне розслідування

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що "точно не подасть у відставку", незважаючи на те, що проти нього веде розслідування прокуратура з економічних питань та корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Курц сказав, що він зробив "все, щоб сказати правду", і розкритикував "гру", яку нібито проводить опозиція, щоб виставити його в поганому світлі.

"Вони використовують усі хитрощі, щоб створити неправдиві твердження", - заявив він.

Курц підкреслив, що не подасть у відставку, навіть якщо прокуратура почне висувати йому звинувачення, і відмовився говорити, чи піде він з посади, якщо його визнають винним.

У відповідь опозиція в парламенті відреагувала жорстоко. "У будь-якій іншій цивілізованій та демократичній конституційній державі урядовець подає у відставку, коли притягується до відповідальності", - сказав провідний австрійський політик Соціал-демократичної партії Крістіан Дойч.

"Зелені", котрі в даний час перебувають у коаліції з консервативною Народною партією Курца, заявили, що вони "повністю довіряють судовій системі" і досі утримуються від коментарів щодо того, чи повинен Курц подати у відставку, якщо його визнають винним.

Нагадаємо, прокуратура Австрії з розслідування економічних та корупційних злочинів підозрює Курца у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

Читайте також: "Ібіца, росіянка та тінь Фірташа: як 7 годин відео знищили ультраправих в уряді Австрії"