Генпрокурор Чехії подав у відставку та заявив про тиск

Генеральний прокурор Чехії Павел Земан подав у відставку після понад 10 років на посаді, назвавши причиною цього тиск з боку міністра юстиції Марі Бенешової, однопартійки прем’єра Андрея Бабіша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

"Тиск досить високий. Я не з тих, хто боявся б цього, але коли більшість часу витрачається на ці суперечки - на мою думку, з такої роботи немає користі", - заявив він.

Павел Земан не уточнив, з чим був пов’язаний тиск з боку міністерки юстиції, а також сказав, що не попереджав її про свій намір піти з посади.

За його словами, він розглядав можливість піти у відставку раніше, але не зробив цього через триваюче розслідування щодо вибухів на військових складах у Врбетіце, у причетності до якого Чехія підозрює агентів російських спецслужб. Тепер, коли деталі розслідування стали відомі, Земан вже не турбується про нього.

Після 30 червня Павел Земан планує залишитися працювати на посаді звичайного прокурора. Він висловив впевненість, що прокуратура далі продовжить працювати так само, як і під його керівництвом.

Тепер, якщо уряд не призначить на його посаду наступника до 30 червня, її автоматично обійме перший заступник Ігор Стржиж.

Павел Земан не став казати, хто, на його думку, є ідеальною кандидатурою на посаду генпрокурора, зазначивши тільки, що у кращому варіанті це має бути хтось з-поміж чинних прокурорів.

Водночас Марі Бенешова у відповідь на звинувачення сказала, що вже більше місяця не зустрічалася з Павлом Земаном, та хоче, щоб він уточнив, який тиск він має на увазі.