Генпрокурор Чехии подал в отставку и заявил о давлении

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку после более 10 лет на должности, назвав причиной этого давление со стороны министра юстиции Мари Бенешовой, однопартийки премьера Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

"Давление достаточно сильное. Я не из тех, кто боялся этого, но когда большую часть времени тратится на эти споры - по моему мнению, с такой работы нет пользы", - заявил он.

Павел Земан не уточнил, с чем было связано давление со стороны министра юстиции, а также сказал, что не предупреждал ее о своем намерении уйти с должности.

По его словам, он рассматривал возможность уйти в отставку раньше, но не сделал этого из-за продолжающегося расследования по взрывам на военных складах во Врбетице, в причастности к которому Чехия подозревает агентов российских спецслужб. Теперь, когда детали расследования стали известны, Земан уже не беспокоится о нем.

После 30 июня Павел Земан планирует остаться работать в должности обычного прокурора. Он выразил уверенность, что прокуратура дальше продолжит работать так же, как и под его руководством.

Теперь, если правительство не назначит на его должность преемника до 30 июня, ее автоматически займет первый заместитель Игорь Стржиж.

Павел Земан не стал говорить, кто, по его мнению, является идеальной кандидатурой на должность генпрокурора, отметив только, что в лучшем варианте это должен быть кто среди действующих прокуроров.

В то же время Бенешова в ответ на обвинения сказала, что уже больше месяца не встречалась с Павлом Земаном, и хочет, чтобы он уточнил, какое давление он имеет в виду.