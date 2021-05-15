Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський до Дня Європи: Україна обов’язково буде в ЄС 

ЄС звинуватив РФ у підриві відносин після оголошення списку недружніх країн

Стефанішина озвучила позицію України щодо ПДЧ на саміті НАТО

Росія офіційно визнала Чехію і США недружніми країнами






Глава МЗС Ірану скасував візит до Відня через прапори Ізраїлю на урядових будівлях

Субота, 15 травня 2021, 13:08

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф скасував запланований на суботу візит до Відня для зустрічі з міністром закордонних справ Александром Шалленбергом. 

Про це повідомляють численні австрійські ЗМІ, серед яких Der Standard, пише "Європейська правда".

У п'ятницю федеральна канцелярія і міністерство закордонних справ підняли ізраїльський прапор на тлі недавнього конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. 

Читайте також
На будівлі офісу канцлера Австрії підняли прапор Ізраїлю на знак підтримки

У МЗС Австрії висловили жаль з приводу рішення іранського міністра скасувати візит, однак підкреслили, що переговори з питання повного відновлення ядерної угоди з Іраном, які відбуваються з квітня у Відні, від цього не постраждають.

Нагадаємо, у Німеччині на тлі нинішнього загострення палестино-ізраїльського протистояння прокотилась хвиля акцій антиізраїльського та антиєврейського характеру. 

Палестинсько-ізраїльський конфлікт  загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька  арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Іран
powered by lun.ua