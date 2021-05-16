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Рада ЄС на екстреному засіданні обговорить загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Неділя, 16 травня 2021, 11:31

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС для обговорення загострення між Ізраїлем та Палестиною.

Про це, як передає "Європейська правда", Боррель повідомив у Twitter.

"З огляду на триваючу ескалацію між Ізраїлем та Палестиною та неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю екстрену відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС у вівторок. Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства" - написав він.

Палестинсько-ізраїльський конфлікт  загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька  арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Із Сектора Гази здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.

ХАМАС з Сектора Гази знову запустив сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримував авіаудари.

За тиждень збройного конфлікту в Секторі Гази були вбиті 149 палестинців, четверо з них - за останню добу. У той же час Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.

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