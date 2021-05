Совет ЕС на экстренном заседании обсудит обострение палестино-израильского конфликта

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созывает экстренное заседание Совета ЕС для обсуждения обострения между Израилем и Палестиной.

Об этом, как передает "Европейская правда", боррелий сообщил в Twitter.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия"- написал он.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence