Совет ЕС на экстренном заседании обсудит обострение палестино-израильского конфликта

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созывает экстренное заседание Совета ЕС для обсуждения обострения между Израилем и Палестиной.

Об этом, как передает "Европейская правда", боррелий сообщил в Twitter.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия"- написал он.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 16, 2021

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как стало известно о намерении властей Израиля принудительно выселить несколько арабских семей из Восточного Иерусалима.

Из Сектора Газа осуществили ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь.

ХАМАС из Сектора Газа снова запустил сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получал авиаудары.

За неделю вооруженного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них - за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.