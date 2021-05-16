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Совет ЕС на экстренном заседании обсудит обострение палестино-израильского конфликта

Воскресенье, 16 мая 2021, 11:31

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созывает экстренное заседание Совета ЕС для обсуждения обострения между Израилем и Палестиной.

Об этом, как передает "Европейская правда", боррелий сообщил в Twitter.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия"- написал он.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как стало известно о намерении властей Израиля принудительно выселить несколько арабских семей из Восточного Иерусалима.

Из Сектора Газа осуществили ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь.

ХАМАС из Сектора Газа снова запустил сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получал авиаудары.

За неделю вооруженного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них - за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.

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