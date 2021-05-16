Принц Чарльз хоче зробити відкритим доступ до королівських палаців, як стане королем – ЗМІ

Принц Чарльз прагне надати громадськості більше доступу до королівських палаців, коли стане королем.

Про це повідомила The Sunday Times, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Принц Уельський хоче, щоб Букінгемський палац, Клеренс-хаус, Віндзорський замок, Сандрінгем і Балморал перейшли з "приватних приміщень у загальнодоступні місця".

До того, як пандемія коронавірусу змусила їх закритися, частини королівських резиденцій були відкриті для громадськості, але деякі лише в певний час року.

Зазначається, що спадкоємець престолу бажає, щоб були відкриті більші частини резиденцій і це діяло б довший період року.

Наразі з цього приводу тривають консультації за участю герцогині Корнуольської, герцога та герцогині Кембриджської та інших королівських осіб.

Букінгемський палац та його сади є одними з приміщень, які можуть бути відкриті протягом року, коли Чарльз стане королем, в тому числі, коли він там перебуватиме.

У квітні вперше в історії було відкрито продаж квитків на пікнік на галявинах Букінгемського палацу, однак продаж довелося тимчасово припинити через високий попит.

Державні кімнати Букінгемського палацу, як правило, відкриваються щоліта та демонструють тематичні виставки.

Цьогоріч з травня по вересень палац також буде відкритий, з невеликими екскурсіями, що дозволять людям побачити багато його кімнат, прикрашених скарбами з Королівської колекції.

З липня доступ до саду буде включений у візит.

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