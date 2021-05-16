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Принц Чарльз хочет открыть доступ к королевским дворцам, когда станет королем - СМИ

Воскресенье, 16 мая 2021, 16:00

Принц Чарльз стремится предоставить общественности больше доступа к королевским дворцам, когда станет королем.

Об этом сообщила The Sunday Times, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Принц Уэльский хочет, чтобы Букингемский дворец, Клэренс-хаус, Виндзорский замок, Сандрингем и Балморал перешли из "частных помещений в общедоступные места".

До того, как пандемия коронавируса заставила их закрыться, части королевских резиденций были открыты для общественности, но некоторые только в определенное время года.

Отмечается, что наследник престола желает, чтобы были открыты большие части резиденций и это действовало бы более длительный период года.

Сейчас по этому поводу идут консультации с участием герцогини Корнуольской, герцога и герцогини Кембриджских и других королевских особ.

Букингемский дворец и его сады являются одними из помещений, которые могут быть открыты в течение года, когда Чарльз станет королем, в том числе, когда он там будет находиться.

В апреле впервые в истории было открыта продажа билетов на пикник на лужайках Букингемского дворца, однако продажи пришлось временно прекратить из-за высокого спроса.

Государственные комнаты Букингемского дворца, как правило, открываются каждое лето и демонстрируют тематические выставки.

В этом году с мая по сентябрь дворец также будет открыт, с небольшими экскурсиями, которые позволят людям увидеть много его комнат, украшенных сокровищами из Королевской коллекции.

С июля доступ в сад будет включен в визит.

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