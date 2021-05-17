У Британії послабили обмеження і скасували заборону на виїзд за кордон

Британська влада з 17 травня послабила обмеження в Англії, Уельсі і більшій частині Шотландії, дозволивши відкрити бізнес-сфери і знявши заборону на виїзд за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Мільйони людей тепер можуть спілкуватися в закритих приміщеннях в обмеженій кількості, обіймати близьких і знову відвідувати паби та ресторани всередині.

Заборона на виїзд за кордон також скасована і замінена новими правилами.

В Англії тепер люди можуть збиратися в приміщенні групами до шести осіб або двох домогосподарств, або групами до 30 осіб на відкритому повітрі.

Паби, бари і ресторани можуть обслуговувати клієнтів в приміщенні.

Музеї, кінотеатри, дитячі ігрові майданчики, театри, концертні зали і спортивні стадіони можуть знову відкритися, як і готелі.

Керівництво із соціального дистанціювання змінюється, і контакт з жителями інших домогосподарств, наприклад обійми, є питанням особистого вибору.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що всім як і раніше потрібно бути обережними, а також здавати аналізи два рази на тиждень.

"Разом ми досягли ще однієї віхи в нашій дорожній карті виходу з ізоляції, але ми повинні зробити цей наступний крок з великою часткою обережності", - сказав він.

Будь-який житель Англії і Шотландії може замовити безкоштовні тести, які дадуть результати через 30 хвилин, навіть якщо у них немає симптомів. В Уельсі і Північній Ірландії вони доступні для певних людей, наприклад для тих, хто не може працювати з дому.

У той час як режим карантину послаблюється в Англії, Шотландії та Уельсі, зміни в кожній країні різні. У двох регіонах Шотландії - Глазго і Морей - пом'якшені правила не діятимуть після різкого зростання числа випадків. Північна Ірландія перегляне правила ізоляції 20 травня в надії, що деякі з них можуть бути скасовані 24 травня.