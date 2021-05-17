Британские власти с 17 мая ослабили ряд ограничений в Англии, Уэльсе и большей части Шотландии, позволив открыть бизнес-сферы и сняв запрет на выезд за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Миллионы людей теперь могут общаться в закрытых помещениях в ограниченном количестве, обнимать близких и снова посещать пабы и рестораны внутри.

Запрет на выезд за границу также был снят и заменен новыми правилами.

В Англии теперь люди могут собираться в помещении группами до шести человек или двух домохозяйств, или группами до 30 человек на открытом воздухе.

Пабы, бары и рестораны могут обслуживать клиентов в помещении.

Музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, театры, концертные залы и спортивные стадионы могут вновь открыться, как и отели.

Руководство по социальному дистанцированию меняется, и контакт с жителями других домохозяйств, например объятия, является вопросом личного выбора.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что всем по-прежнему нужно быть осторожными, а также сдавать анализы два раза в неделю.

"Вместе мы достигли еще одной вехи в нашей дорожной карте выхода из изоляции, но мы должны сделать этот следующий шаг с большой долей осторожности", - сказал он.

Любой житель Англии и Шотландии может заказать бесплатные тесты, которые дадут результаты через 30 минут, даже если у них нет симптомов. В Уэльсе и Северной Ирландии они доступны для определенных людей, например для тех, кто не может работать из дома.

В то время как режим блокировки ослабляется в Англии, Шотландии и Уэльсе, изменения в каждой стране разные. В двух регионах Шотландии - Глазго и Морей - не будут смягчены правила после резкого роста числа случаев. Северная Ирландия пересмотрит правила изоляции 20 мая в надежде, что некоторые из них могут быть отменены 24 мая.