У Берліні нові протести на підтримку Палестини: 59 затриманих, постраждали 93 поліцейських

У Берліні в суботу і в неділю проходили демонстрації на підтримку Палестини, деякі з яких завершилися сутичками з поліцією і затриманнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За повідомленням поліції, на суботньому мітингу, проведеному в берлінському районі Нойкельн, в цілому 59 осіб були затримані за грубе порушення громадського порядку, серйозний напад, напад на співробітників правоохоронних органів і спроби звільнити затриманих Звинувачення були пред'явлені ще 150 людям.

Близько 900 співробітників сил безпеки були задіяні під час чотирьох зареєстрованих мітингів протесту проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази. За два дні, за даними поліції, постраждали 93 правоохоронців.

В одному випадку насильство спалахнуло після того, як поліція розігнала збори, тому що, як повідомляється, були порушені коронавірусні правила. Протестувальники відмовилися розійтися і закидали поліцію камінням, пляшками і петардами, у відповідь поліцейські застосували перцевий газ.

У місті Дуйсбург пропалестинська демонстрація з сотнями учасників була розігнана через ризик порушення заходів з боротьби з коронавірусом.

Поліція повідомила, що на запланований захід перед головним вокзалом прийшли до 700 осіб. Оскільки керівник зборів не міг гарантувати дотримання необхідної дистанції, поліція достроково припинила демонстрацію.

У неділю близько 400 автомобілів із 1000 пасажирами проїхали вулицями Берліна в ході пропалестинської демонстрації. Представник поліції заявила, що протест пройшов мирно.