В Берлине новые протесты в поддержку Палестины: 59 задержанных, пострадали 93 полицейских

В Берлине в субботу и в воскресенье проходили демонстрации в поддержку Палестины, некоторые из которых завершились стычками с полицией и задержаниями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По сообщению полиции, на субботнем митинге, проведенном в берлинском районе Нойкельн, в общей сложности 59 человек были арестованы за грубое нарушение общественного порядка, серьезное нападение, нападение на сотрудников правоохранительных органов и попытки освободить задержанных

Обвинения были предъявлены еще 150 людям.

Около 900 сотрудников сил безопасности были задействованы во время четырех зарегистрированных митингов протеста против военных действий Израиля в секторе Газа. За два дня, по данным полиции, пострадали 93 правоохранителя.

В одном случае насилие вспыхнуло после того, как полиция разогнала собрание, потому что, как сообщается, имело место нарушение коронавирусных правил. Протестующие отказались разойтись и забросали полицию камнями, бутылками и петардами, в ответ полицейские применили перцовый баллончик.

В городе Дуйсбург пропалестинская демонстрация с сотнями участников была разогнана из-за риска нарушения мер по борьбе с коронавирусом.

Полиция сообщила, что на запланированное мероприятие перед главным вокзалом пришло до 700 человек. Поскольку руководитель собрания не мог гарантировать соблюдение требуемой дистанции, полиция досрочно прекратила демонстрацию.

В воскресенье около 400 автомобилей с 1000 пассажиров проехали по улицам Берлина в ходе пропалестинской демонстрации. Представитель полиции заявила, что протест прошел мирно.