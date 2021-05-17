В Естонії за участю 7 тисяч військових стартували міжнародні навчання "Весняний шторм"
У понеділок в Естонії стартували тритижневі навчання Сил оборони "Весняний шторм", у яких буде задіяно близько 7 тисяч військовослужбовців Естонії, США, Латвії, Польщі, Італії, Франції, Данії і Британії, а також сотні одиниць техніки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
У навчаннях, які триватимуть до 5 червня, візьмуть участь військово-повітряні, морські та сухопутні сили. Основна частина навчань пройде в Центральній і Північній Естонії.
У зв'язку з пандемією і заходами щодо запобігання поширення вірусу в цьому році масштаб маневрів був зменшений.
В ході навчань Сили оборони Естонії перевірять взаємодію підрозділів і їхню боєготовність.
Протягом трьох тижнів на дорогах загального користування будуть значно частіше зустрічатися військові колони.
У зв'язку з цим Сили оборони заявили, що сподіваються на розуміння і терпіння інших учасників дорожнього руху.
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