В Эстонии с участием 7000 военных стартовали международные учения "Весенний шторм"

В понедельник в Эстонии стартовали трехнедельные обучения Сил обороны "Весенний шторм", в которых будут задействованы около 7000 военнослужащих Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании, а также сотни единиц техники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В учениях, которые продлятся до 5 июня, примут участие военно-воздушные, морские и сухопутные силы. Основная часть учений пройдет в Центральной и Северной Эстонии.

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В связи с пандемией и мерами по предотвращению распространения вируса в этом году масштаб маневров был уменьшен.

В ходе учений Силы обороны Эстонии проверят взаимодействие подразделений и их боеготовность.

В течение трех недель на дорогах общего пользования будут значительно чаще встречаться военные колонны.

В связи с этим Силы обороны заявили, что надеются на понимание и терпение других участников дорожного движения.

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