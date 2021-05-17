Туреччина хоче увійти до військового проєкту ЄС на тлі суперечок із Грецією та Кіпром

Член НАТО Туреччина подала заявку на участь у військовому проєкті ЄС щодо військової мобільності, попри напружені відносини з Грецією і Кіпром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Туреччина офіційно заявила про свій намір брати участь у проєкті ЄС щодо військової мобільності в рамках постійної структурованої співпраці (PESCO).

Нідерланди, які координують проєкт, підтвердили отримання офіційного запиту від турецького уряду.

"Туреччина дійсно поінформувала нас про своє бажання брати участь у проєкті військової мобільності. Як координатор проєкту, ми уважно стежимо за процесом подачі заявок, встановленим Радою ЄС", - сказав прессекретар.

У травні міністри оборони ЄС погодилися допустити США, Норвегію і Канаду до участі в проєкті блоку з військової мобільності. ЄС вперше дозволив третім країнам приєднатися до будь-якого зі своїх військових проєктів. Цей крок був сприйнятий як формальність, щоб офіційно закріпити і без того сильний внесок НАТО з боку цих членів на європейській території.

Але згідно з домовленістю країн ЄС, політичні умови для третіх країн обмежують їхню участь випадками, коли вони забезпечують "істотну додану вартість" військовому проєкту і поділяють "цінності, на яких базується ЄС".

Багато дипломатів ЄС раніше погодилися, що набір політичних умов фактично виключив Росію, Китай, але також і Туреччину, особливо після того, як відносини між Брюсселем і Анкарою погіршилися в останні кілька років.

Зараз у проєкті PESCO беруть участь 24 країни ЄС. Очікується, що Кіпр і Греція, які є учасниками проєкту, негативно відреагують на запит Туреччини, вважаючи його "троянським конем".

Кіпр, який, на відміну від Туреччини, не є членом НАТО, не має угоди про безпеку з НАТО про обмін секретними документами, тому що Туреччина наклала вето на цю пропозицію.

Проте є надія, що можлива співпраця Туреччини в PESCO не тільки поліпшить співпрацю між ЄС і НАТО, але також може привести до нормалізації відносин між Туреччиною і Кіпром і Грецією.

На саміті в кінці березня лідери ЄС пообіцяли Туреччині поліпшити економічні відносини, безвізовий режим і виділити нові мільярди на допомогу приблизно 3,5 мільйонам біженців. Відносини між ЄС і Туреччиною, ймовірно, повернуться до порядку денного наступного саміту ЄС в червні.