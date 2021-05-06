США, Канада та Норвегія: ЄС вперше допустив треті країни до оборонного проєкту

Рада Європейського союзу погодилася долучити США, Канаду та Норвегію до свого оборонного проєкту військової мобільності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради.

"Сьогодні Рада схвалила участь США, Канади та Норвегії у проєкті PESCO з питань військової мобільності. Їх знання сприятимуть проєкту, а разом з ним і поліпшенню військової мобільності в межах ЄС та поза ним. Це область спільних пріоритетів та спільних інтересів у наших трансатлантичних відносинах. Це зробить оборону ЄС більш ефективною та сприятиме зміцненню нашої безпеки", - сказав Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Проєкт PESCO - це стратегічна платформа, що забезпечує швидке та безперешкодне переміщення військ по всьому ЄС, будь то залізничним, автомобільним, повітряним чи морським транспортом.

До проєкту долучилися 25 з 27 держав ЄС. У листопаді 2020 року ЄС погодився допускати до участі у проєктах треті держави. Основною умовою є те, що учасники з-за меж Євросоюзу принесуть проєкту "значну додану вартість".

Програма PESCO була узгоджена лідерами ЄС в грудні 2017 роки після рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу і російської анексії Криму в 2014 році.

Флагманська оборонна програма ЄС спрямована на те, щоб допомогти блоку спільно фінансувати, розвивати і розгортати збройні сили.