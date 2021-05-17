Турция хочет войти в военный проект ЕС на фоне споров с Грецией и Кипром

Член НАТО Турция подала заявку на участие в военном проекте ЕС по военной мобильности, несмотря на напряженные отношения с Грецией и Кипром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Турция официально заявила о своем намерении участвовать в проектах ЕС по военной мобильности в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

Нидерланды, которые координируют проект, подтвердили получение официального запроса от турецкого правительства.

"Турция действительно проинформировала нас о своем желании участвовать в проектах военной мобильности. Как координатор проекта, мы внимательно следим за процессом подачи заявок, установленным Советом ЕС", - сказал пресс-секретарь.

В мае министры обороны ЕС согласились допустить США, Норвегию и Канаду для участия в проектах блока по военной мобильности. ЕС впервые позволил третьим странам присоединиться к любому из своих военных проектов. Этот шаг был воспринят как формальность, чтобы официально закрепить и без того сильный вклад НАТО со стороны этих членов на европейской территории.

Но согласно договоренности стран ЕС, политические условия для третьих стран ограничивают их участие случаями, когда они обеспечивают "существенную добавленную стоимость" военному проекту и разделяют "ценности, на которых базируется ЕС".

Многие дипломаты ЕС ранее согласились, что набор политических условий фактически исключил Россию, Китай, но также и Турцию, особенно после того, как отношения между Брюсселем и Анкарой ухудшились в последние несколько лет.

Сейчас в проект PESCO участвуют 24 страны ЕС. Ожидается, что Кипр и Греция, которые являются участниками проекта, негативно отреагируют на запрос Турции, считая его "троянским конем".

Кипр, который, в отличие от Турции, не является членом НАТО, не имеет соглашения о безопасности с НАТО об обмене секретными документами, так как Турция наложила вето на это предложение.

Однако есть надежда, что возможное сотрудничество Турции в PESCO не только улучшит сотрудничество между ЕС и НАТО, но также может привести к нормализации отношений между Турцией, Кипром и Грецией.

На саммите в конце марта лидеры ЕС пообещали Турции улучшить экономические отношения, безвизовый режим и выделить новые миллиарды на помощь примерно 3,5 миллионам беженцев. Отношения между ЕС и Турцией, вероятно, вернутся в повестку дня следующего саммита ЕС в июне.