Пандемия привела к росту насилия против представителей ЛГБТ-сообщества - заявление ЕС

Выступая от имени Европейского Союза, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об ухудшении положения представителей ЛГБТ в результате пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства ЕС 16 мая, пишет "Европейская правда".

"Пандемия COVID-19 привела к еще более высокому уровню насилия и дискриминации в отношении ЛГБТ, включая домашнее насилие, разжигание ненависти в интернете и оффлайн, а также преступления на почве ненависти", - заявил Боррель накануне Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который ежегодно отмечается 17 мая.

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Боррель подчеркнул, что каждый человек рождается свободным и равным, и подтвердил твердую приверженность ЕС защите и продвижению прав человека, в том числе ЛГБТ.

Он сказал, что обеспокоен тем, что 69 стран криминализуют любовные отношения между людьми одного пола, а 11 стран даже угрожают за это смертной казнью.

"ЕС будет продолжать бороться с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, подчеркивая уязвимое положение ЛГБТ-людей в период восстановления после COVID-19 и призывая к более справедливому, более инклюзивному и устойчивому обществу", - говорится в заявлении Борреля.

Напомним, в понедельник, 17 мая посольства 20 стран заявили об обеспокоенности случаями дискриминации представителей ЛГБТИК-сообщества в Украине, особенно на фоне пандемии коронавируса.