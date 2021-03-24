Чорногорія розслідує розкриття главою спецслужби секретних даних члена НАТО 

Прокуратура Чорногорії почала попереднє розслідування щодо ймовірного розголошення секретної інформації главою Агентства національної безпеки (АНБ) Деяном Вукшичем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

"Справа перебуває на попередній стадії", - повідомила 23 березня прессекретар Вищої державної прокуратури Подгориці Лепа Меденіца.

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Лідер опозиційної Соціал-демократичної партії (СДП) і член парламентського комітету з безпеки і оборони Рашко Конєвич заявив 19 березня, що Вукшич порушив закон про секретність даних і скомпрометував секретну інформацію союзника по НАТО, поділившись секретними даними з комітетом раніше того дня.

За словами заступника прем'єр-міністра з питань безпеки Дрітана Абазовіча, Вукшич "зробив помилку", розголосивши секретну інформацію.

Прем'єр-міністр Здравко Кривокапич став на захист Вукшича, заявивши, що під час засідання комітету він розкрив дані з внутрішнього документа АНБ, а не від країни-члена НАТО.

У деяких повідомленнях йшлося, що секретна інформація стосувалася оперативників ЦРУ.

Вукшич був призначений керівником секретної служби в середині грудня урядом Кривокапича. Його призначення рішуче опротестувала опозиція, яка стверджувала, що посадові особи АНБ не повинні бути членами політичної партії або займатися політичною діяльністю.

Вукшич очолював список кандидатів коаліції "За майбутнє Котора" на місцевих виборах в серпні 2020 року.

Чорногорія приєдналася до НАТО в 2017 році.