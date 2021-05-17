Чехія готує заміну посла в Україні, Земан визначився з кандидатом - ЗМІ

У Чехії готуються замінити посла в Україні, і канцелярія президента Мілоша Земана вже готує свого кандидата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Seznam Zpravy.

Нинішній посол, кадровий дипломат Радек Матула, пропрацював в Києві стандартні чотири роки, і йому шукатимуть заміну.

Цього тижня Міністерство закордонних справ розгляне питання про переведення нових співробітників в посольство Чехії в Києві.

За даними ЗМІ, кандидатом на посаду посла повинен стати нинішній заступник директора іноземного департаменту канцелярії президента Чехії Петр Пірунчик.

Хоча у нього є дипломатичний досвід, його відправляли за кордон тільки один раз, на молодшу посаду третього секретаря посольства Чехії в Москві.

Нові посли призначаються Міністерством закордонних справ і затверджуються урядом, але для отримання посади їм потрібні вірчі грамоти, підписані главою держави.

Однак переговори ведуться непублічно і звичайно не коментуються ключовими гравцями доти, доки кандидати не будуть схвалені приймаючою країною.

Сам Пірунчик не спростував і не підтвердив інформацію про своє можливе висунення на пост посла в Україні, а також дотримувався традиційного "без коментарів" у своєму електронному листі.

Згідно з його резюме в соціальній мережі LinkedIn, Пірунчик працює в іноземному відділі Празького Граду з 2015 року. Спочатку займав посаду аналітика, а потім став заступником директора департаменту з минулого року. Його завданням була участь в підготовці чесько-російських консультацій, які повинні були врегулювати відносини між Прагою і Москвою. На чолі їх стояв директор департаменту як урядовий представник з міжнародних відносин з Росією.

Однак самі консультації так і не відбулися. І зараз чесько-російські відносини перебувають у кризовому режимі через те, що з'ясувалося, що агенти російської розвідки ГРУ були причетні до вибухів у Врбетіце.

Видання зазначає, що посада в Україні традиційно є однією з найвідповідальніших в чеської дипломатії. В основному це пов'язано з напруженістю на російсько-українському кордоні. Більш того, в останні місяці вона збільшується, і можна очікувати, що стратегічне значення України буде рости, особливо в контексті американо-російських відносин і нової зовнішньої політики президента США Джо Байдена.