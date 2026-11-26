Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив у четвер, 26 листопада, що прикордонна служба ФСБ Росії повністю припинить діяльність на території Вірменії.

Про це він сказав на брифінгу після засідання уряду, цитує Panorama.am, передає "Європейська правда".

Під час брифінгу Пашинян анонсував припинення роботи прикордонної служби РФ у Вірменії найближчими роками.

"Ми вдячні прикордонникам РФ за те, що протягом цього часу вони стояли на кордонах Вірменії. Але вважаю, що настав час, щоб у найближчі роки ми повністю взяли на себе відповідальність за наші кордони", – сказав він.

Зауважимо у серпні 2021 року російські прикордонники розмістилися в Тавуській області, яка межує з Азербайджаном на північному сході Вірменії. Це сталося після того, як у травні підрозділи армії Азербайджану увійшли на територію Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікской областях.

Тоді Пашинян попросив очільника Кремля Владіміра Путіна про сприяння.

Цього року 23 листопада Пашинян представив проєкт нової конституції країни, у преамбулі якого відсутнє посилання на Декларацію незалежності Вірменії, ухвалену в 1990 році, де йшлося про об'єднання Вірменії та Нагірного Карабаху.

У 2024 році президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про те, що мир з Вірменією буде можливий тільки після того, як до вірменської конституції внесуть зміни.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Кінець кар'єри в обмін на мир. Як прем’єр Вірменії просуває в парламенті угоду з Азербайджаном.