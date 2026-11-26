За попередніми новими даними Національного статистичного управління (ONS), чиста міграція у Великій Британії знизилася до 77 тисяч людей за рік, що закінчився у червні 2026 року.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Дані ONS свідчать, що, не враховуючи період пандемії COVID-19, коли діяли обмеження на міжнародні подорожі, це найнижчий показник чистої міграції з 1997 року.

Цей показник також знизився на 92% порівняно з піковим значенням у 944 тисячі людей за рік, що закінчився в березні 2023 року.

Дані свідчать, що за рік, що закінчився в червні 2026 року, за оцінками:

738 тисячі осіб переїхали до Великої Британії з-за кордону;

661 тисяча осіб виїхали з Великої Британії.

Також дані свідчать, що імміграція до Великої Британії громадян країн, що не входять до ЄС, скоротилася на понад 100 тисяч осіб порівняно з попереднім роком.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що ці цифри свідчать про те, що "уряд відновив контроль".

Зауважимо, 18 листопада у Великій Британії пройшли через Палату громад суперечливі реформи у сфері імміграції. Ці реформи передбачають подовження базового терміну проживання мігранта в країні з п’яти до 10 років. Водночас цей термін буде скорочено для осіб з високим рівнем доходу та подовжено для біженців.

На початку листопада писали, що опитування громадської думки населення Великої Британії свідчить, що британці підтримують подовження терміну перебування мігрантів у країні перед отриманням права на постійне проживання.

А лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що його партія, у разі приходу до влади, перегляне всі випадки надання громадянства, що відбудуться після змін, внесених Махмуд до візового режиму для працівників сфери соціального догляду.