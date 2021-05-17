Спортзали, зоопарки і борделі: Нідерланди послаблюють коронавірусні обмеження

Уряд Нідерландів вирішив не відкладати послаблення протиепідемічних обмежень, дозволивши з середи відновити серед іншого роботу парків розваг і спортзалів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Те, що ми бачимо по цифрах, - це значне зменшення. Це головним чином ефект вакцинації" – сказав міністр охорони здоров’я Нідерландів.

Послаблення обмежень передбачає відкриття за певних умов локацій на відкритому повітрі, таких як парки розваг та зоопарки. Їм дозволено приймати одну людину на 10 квадратних метрів. Криті приміщення в цих зонах, такі як атракціони або приміщення для тварин, не можуть бути відкриті.

Крім того, тренажерні зали та криті басейни можуть знову відкритись. Одночасно в них допускається максимум 30 людей. Також дозволені заняття спортом на вулиці в команді, але на відстані 1,5 метра.

Також відкриваються музичні та танцювальні школи для класів, в яких максимум двоє людей та викладач. Усі контактні професії також дозволені знову, тому секс-працівники можуть повертатися до роботи.

Послаблення підпадає під етап 2 плану уряду щодо відкриття економіки.

Планувалося, що датою початку 2 етапу було 12 травня, але уряд відклав його щонайменше на тиждень, оскільки кількість госпіталізацій ще не зменшилась.