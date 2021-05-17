Спортзалы, зоопарки и бордели: Нидерланды ослабляют коронавирусные ограничения

Правительство Нидерландов решило не откладывать ослабление противоэпидемических ограничений, позволив со среды восстановить среди прочего работу парков развлечений и спортзалов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"То, что мы видим по цифрам, - это значительное уменьшение. Это главным образом эффект вакцинации", - сказал министр здравоохранения Нидерландов.

Ослабление ограничений предусматривает открытие при определенных условиях локаций на открытом воздухе, таких как парки развлечений и зоопарки. Им разрешено принимать одного человека на 10 квадратных метров. Крытые помещения в этих зонах, такие как аттракционы или помещения для животных, не могут быть открыты.

Кроме того, тренажерные залы и крытые бассейны могут снова открыться. Одновременно в них допускается максимум 30 человек. Также разрешены занятия спортом на улице в команде, но на расстоянии 1,5 метра.

Также открываются музыкальные и танцевальные школы для классов, в которых максимум два человека и преподаватель. Все контактные профессии также разрешены снова, поэтому секс-работники могут возвращаться к работе.

Ослабление подпадает под Этап 2 плана правительства по открытию экономики.

Планировалось, что датой начала 2 этапа было 12 мая, но правительство отложило его минимум на неделю, так как количество госпитализаций еще не уменьшилось.