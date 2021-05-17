У Франції готуються відкрити "Діснейленд" після понад пів року перерви

Паризький "Діснейленд" після майже 9 місяців перерви відкриє двері для відвідувачів з 17 червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосила адміністрація парку розваг.

"Раді оголосити про те, що паризький Діснейленд відкриє двері з 17 червня 2021 року, разом з парками Діснейленду та студіями Волта Діснея, готелем Disney's Newport Bay Club та Disney Village. Відкриття супроводжуватиметься належними гігієнічними заходами", - йдеться у заяві.

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Детальні умови прийому відвідувачів наразі не повідомляють.

Адміністрація зазначила також, що деякі традиційні заходи можуть бути змінені або скасовані, якщо того вимагатимуть встановлені урядом правила на момент відкриття парку.

"Діснейленд", одне з найпопулярніших місць в країні, через епідемію коронавірусу повністю зачинений з 30 жовтня. Роботу парку розваг забезпечують близько 17 000 осіб.

За анонсованим президентом Франції планом виходу з локдауну, парки розваг можуть відкритися з 9 червня. Втім, це не означає, що всі відновлять роботу безпосередньо з цієї дати.

Як повідомлялося, у Франції щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали вже 20 млн людей.





