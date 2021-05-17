Во Франции готовятся открыть "Диснейленд" после более полугода перерыва

Парижский "Диснейленд" после почти 9 месяцев перерыва откроет двери для посетителей с 17 июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявила администрация парка развлечений.

"Раде объявить о том, что парижский Диснейленд откроет двери с 17 июня 2021 года, вместе с парками Диснейленда и студиями Уолта Диснея, отелем Disney's Newport Bay Club и Disney Village. Открытие будет сопровождаться соответствующими санитарными мерами", - говорится в заявлении.

Подробные условия приема посетителей пока не сообщают.

Администрация отметила также, что некоторые традиционные мероприятия могут быть изменены или отменены, если этого будут требовать установленные правительством правила на момент открытия парка.

"Диснейленд", одно из самых популярных мест в стране, из-за эпидемии коронавируса полностью закрыт с 30 октября. Работу парка развлечений обеспечивают около 17 000 человек.

Согласно анонсированному плану выхода из локдауна, парки развлечений могут открываться с 9 июня. Впрочем, это не значит, что все восстановят работу непосредственно с этой даты.

Как сообщалось, во Франции прививки от коронавируса по крайней мере первой дозой получили уже 20 млн человек.