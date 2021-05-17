Естонія відкриває доступ до вакцини для усіх охочих від 16 років

В Естонії з вечора 17 травня відкривається реєстрація на щеплення від коронавірусу для усіх охочих віком від 16 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Реєстрація для цієї групи через цифрову реєстратуру стане доступною з 19-00, а в наступні дні відкриють можливість реєструватися також по телефону. Місце щеплення в Естонії не прив’язане до місця офіційного проживання, але другу дозу необхідно буде отримувати за тією ж адресою, що й першу.

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Вакцинація в країні відбувається у масових центрах вакцинації, які більш орієнтовані на молодше населення, а також у сімейних лікарів.

Людям, які вже перехворіли COVID-19, радять щеплюватися лише однією дозою та не раніше, ніж через пів року після одужання.

За даними ECDC, станом на 17 травня в Естонії щеплення принаймні першою дозою отримали 35,9% дорослого населення, а повну вакцинацію - 15,7%. Це приблизно стільки ж, як в середньому у всьому Євросоюзі.