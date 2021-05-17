Эстония открывает доступ к вакцине для всех желающих от 16 лет

В Эстонии с вечера 17 мая открывается регистрация на прививку от коронавируса для всех желающих в возрасте от 16 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Регистрация для этой группы через цифровую регистратуру станет доступной с 19:00, а в последующие дни откроют возможность регистрироваться также по телефону. Место прививки в Эстонии не привязано к месту официального проживания, но вторую дозу необходимо будет получать по тому же адресу, что и первую.

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Вакцинация в стране происходит в массовых центрах вакцинации, которые более ориентированы на молодое население, а также у семейных врачей.

Людям, которые уже переболели COVID-19, советуют прививаться только одной дозой и не ранее чем через полгода после выздоровления.

По данным ECDC, по состоянию на 17 мая в Эстонии прививки по крайней мере первой дозой получили 35,9% взрослого населения, а полную вакцинацию - 15,7%. Это примерно столько же, как в среднем во всем Евросоюзе.