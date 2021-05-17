В результате столкновений после футбольного матча в Дрездене пострадали 185 полицейских

Полиция немецкого города Дрезден заявила в понедельник, что 185 офицеров пострадали в столкновениях с фанатами, которые праздновали победу клуба "Динамо" Дрезден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В воскресенье у стадиона "Динамо" собралось большое количество болельщиков, когда команда победила со счетом 4: 0 и обеспечила повышение во второй дивизион на следующий сезон. Когда стало ясно, что "Динамо" победит, болельщики вступили в столкновения с полицией и стли бросать снаряды.

Полиция заявила, что 185 офицеров пострадали, в основном от ударов бутылками, пиротехникой или камнями. Из них 11 были госпитализированы, а шесть остались в больнице по состоянию на день понедельника. Полиция расследует правонарушения, включая нападение на государственных служащих, причинение телесных повреждений и использование пиротехники, а также 103 нарушения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Полиция заявила, что задержала, а впоследствии освободила 40 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет.

Местная пожарная служба объявила о большом количестве пострадавших и оказала медицинскую помощь 44 людям, причем большинство из них были госпитализированы.