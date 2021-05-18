Держдума РФ не заборонятиме чиновникам нерухомість у Чехії попри заяву Кремля

Державна дума Росії відмовилася вносити зміни в законодавство щодо володіння чиновниками нерухомістю за кордоном пори заяву Кремля, озвучену напередодні.

Таку заяву зробив голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Крашенінніков пояснив це тим, що велика частина нерухомості перебуває в колишніх країнах СРСР.

"Ми зовсім недавно пережили трагедію, пов'язану з розпадом Радянського Союзу. У нас сім'ї розірвані. І у нас найбільша кількість нерухомості за кордоном саме в країнах СНД, а не в Великій Британії, США та Іспанії", - сказав він журналістам в Єкатеринбурзі.

За його словами, в Росії є "досить чітке антикорупційне законодавство", і "в принципі, всі чиновники повинні подавати декларацію і вказувати з приводу нерухомості".

"Всі кандидати в депутати також це все повинні показувати. Якщо є порушення, то вже буде діяти інше законодавство. Тому тут якихось побоювань я в даний момент не бачу" , - сказав він.

17 травня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російським високопоставленим чиновникам заборонено мати за кордоном будь-яку нерухомість, в тому числі в Чехії і в США, які нещодавно потрапили в список недружніх Росії країн.

14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян. Документ забороняє наймати на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн.