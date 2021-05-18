Госдума РФ не будет запрещать чиновникам недвижимость в Чехии, несмотря на заявление Кремля

Государственная дума России отказалась вносить изменения в законодательство о владении чиновниками недвижимостью за рубежом несмотря на заявление Кремля, озвученное накануне.

Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Крашенинников объяснил это тем, что большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР.

"Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большое количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании", - сказал он журналистам в Екатеринбурге.

По его словам, в России "достаточно четкое антикоррупционное законодательство", и "в принципе, все чиновники должны подавать декларацию и указывать по поводу недвижимости".

"Все кандидаты в депутаты также это все должны показывать. Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство. Поэтому здесь каких-то опасений я в данный момент не вижу", - сказал он.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом любую недвижимость, в том числе в Чехии и в США, которые недавно попали в список недружественных России стран.

14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничил возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан. Документ запрещает нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.