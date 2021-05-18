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ЕС к годовщине депортации крымских татар призвал РФ прекратить репрессии в Крыму

Вторник, 18 мая 2021, 15:04

Представительство ЕС в Украине вспомнило о годовщине депортации крымских татар советской властью и продолжающихся нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сегодня 77-я годовщина советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить агрессию и нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией", - отмечают в ней.

Напомним, в начале февраля глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставил вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

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