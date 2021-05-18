ЕС к годовщине депортации крымских татар призвал РФ прекратить репрессии в Крыму

Представительство ЕС в Украине вспомнило о годовщине депортации крымских татар советской властью и продолжающихся нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сегодня 77-я годовщина советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить агрессию и нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией", - отмечают в ней.

🇺🇦 Сьогодні 77-ма pічниця радянськoї депортації кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам’ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити агресію й порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією. #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/ISgtcmBO50 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 18, 2021

Напомним, в начале февраля глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставил вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

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