Патрульний корабель королівського флоту Британії увійшов до порту Одеси

Британський патрульний корабель HMS Trent P224 18 травня вранці прибув до одеського порту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на одеський портал "Думская".

О 10:30 він пришвартувався до 15 причалу гавані. За попередньою інформацією, він пробуде в Одесі до 4 червня.

Корабель увійшов у Чорне море вдень 16 травня в відповідь на ескалацію напруженості в азово-чорноморському регіоні.

HMS Trent належить до типу River II. Це один з новітніх кораблів британського флоту, введений до складу ВМС в серпні 2020 року.

Його довжина - 90 метрів, ширина 13, осадка - 3,8 метра, водотоннажність понад 2 тисячі тонн. Пара дизелів розганяють його до 25 вузлів. Екіпаж - 60 моряків. Озброєння складається з 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ППО Mark 44 Bushmaster II, двох 7,62-мм кулеметів і пари "Мініганів". Вертолітний майданчик може прийняти вертоліт типу "Мерлін".

З квітня 2021 року патрульний корабель базується в британському порту Гібралтар і виконує завдання в Середземному морі і Гвінейській затоці. Основне призначення корабля - боротьба з тероризмом, піратством і операції щодо запобігання контрабанді.