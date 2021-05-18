Патрульный корабль королевского флота Великобритании зашел в порт Одессы

Британский патрульный корабль HMS Trent P224 18 мая утром прибыл в одесский порт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на одесский портал "Думская".

В 10:30 он пришвартовался к 15-му причалу гавани. По предварительной информации, он пробудет в Одессе до 4 июня.

Корабль вошел в Черное море днем ​​16 мая в ответ на эскалацию напряженности в азово-черноморском регионе.

HMS Trent относится к типу River II. Это один из новейших кораблей британского флота, введенный в состав ВМС в августе 2020 года.

Его длина - 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра, водоизмещение более 2000 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж - 60 моряков. Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и пары "миниганов". Вертолетная площадка может принять вертолет типа "Мерлин".

С апреля 2021 года патрульный корабль базируется в британском порту Гибралтар и выполняет задачи в Средиземном море и Гвинейском заливе. Основное назначение корабля - борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.