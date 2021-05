Словаччина обурилася блокуванням у Білорусі незалежного порталу TUT.by

Cловаччина обурилася блокуванням у Білорусі незалежного порталу TUT.by, назвавши ці кроки новим ударом Лукашенка по незалежних ЗМІ.

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

"Ще один удар режиму по незалежних журналістах у Білорусі. Закликаю владу Білорусі припинити криміналізацію роботи медіа та їхнє блокування, включно з порталом TUT.by, і негайно звільнити усіх ув’язнених журналістів. Вони - не ті, хто становить загрозу для Білорусі", - заявив Іван Корчок.

Another blow of the regime on independent journalism in #Belarus. I call on Belarus authorities to stop criminalisation and blocking media including @tutby portal & immediately release all the imprisoned journalists. It is not them who pose a threat for Belarus.