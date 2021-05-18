Словаччина обурилася блокуванням у Білорусі незалежного порталу TUT.by

Cловаччина обурилася блокуванням у Білорусі незалежного порталу TUT.by, назвавши ці кроки новим ударом Лукашенка по незалежних ЗМІ.

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

"Ще один удар режиму по незалежних журналістах у Білорусі. Закликаю владу Білорусі припинити криміналізацію роботи медіа та їхнє блокування, включно з порталом TUT.by, і негайно звільнити усіх ув’язнених журналістів. Вони - не ті, хто становить загрозу для Білорусі", - заявив Іван Корчок.

Another blow of the regime on independent journalism in #Belarus. I call on Belarus authorities to stop criminalisation and blocking media including @tutby portal & immediately release all the imprisoned journalists. It is not them who pose a threat for Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) May 18, 2021

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів у Білорусі, заблокований, а до редакторів прийшли з обшуками.

В міністерстві інформації заявили, що сайт заблоковано на підставі повідомлення Генеральної прокуратури за розміщення "забороненої інформації". Сайт недоступний також з території інших країн. Водночас у нього з’явилося дзеркало.

Згодом повідомили, що проти посадових осіб ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" порушили кримінальну справу нібито за ухилення від сплати податків.

Як відомо, Євросоюз готує четвертий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка у зв’язку з порушеннями прав людини у Білорусі, його ймовірно розглянуть на червневій зустрічі Ради ЄС.