ЄС відкладе розгляд нових санкцій проти режиму Лукашенка на червень - ЗМІ

Євросоюз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка до найближчої зустрічі Ради ЄС та ймовірно відкладе це питання до червня.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі не буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ 10 травня - можливо, до червневої зустрічі, коли Білорусь буде повноцінним питанням у порядку денному", - повідомив Джозвяк.

