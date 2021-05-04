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ЄС відкладе розгляд нових санкцій проти режиму Лукашенка на червень - ЗМІ

Вівторок, 4 травня 2021, 10:56

Євросоюз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка до найближчої зустрічі Ради ЄС та ймовірно відкладе це питання до червня.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі не буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ 10 травня - можливо, до червневої зустрічі, коли Білорусь буде повноцінним питанням у порядку денному", - повідомив Джозвяк.

Він додав, що досі невідомо, чи пакет санкцій запропонує група країн-членів ЄС, чи Європейська служба зовнішніх справ. 

Нагадаємо, наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними Джозвяка, робота над ним триває з початку березня.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

Раніше Євросоюз засудив вироки двом білоруським журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську, і закликав режим Лукашенка припинити атаки на медіа.

Двох журналісток "Белсат" у Білорусі 18 лютого засудили до двох років позбавлення волі.

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