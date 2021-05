Словакия возмутилась блокировкой в ​​Беларуси независимого портала TUT.by, назвав эти шаги новым ударом Лукашенко по независимым СМИ.

Соответствующее заявление опубликовал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

"Еще один удар режима по независимым журналистам в Беларуси. Призываю власти Беларуси прекратить криминализацию работы медиа и их блокировку, включая портал TUT.by, и немедленно освободить всех заключенных журналистов. Они - не те, кто представляет угрозу для Беларуси", - заявил Иван Корчок.

Another blow of the regime on independent journalism in #Belarus. I call on Belarus authorities to stop criminalisation and blocking media including @tutby portal & immediately release all the imprisoned journalists. It is not them who pose a threat for Belarus.