Словакия возмутилась блокировкой в ​​Беларуси независимого портала TUT.by, назвав эти шаги новым ударом Лукашенко по независимым СМИ.

Соответствующее заявление опубликовал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

"Еще один удар режима по независимым журналистам в Беларуси. Призываю власти Беларуси прекратить криминализацию работы медиа и их блокировку, включая портал TUT.by, и немедленно освободить всех заключенных журналистов. Они - не те, кто представляет угрозу для Беларуси", - заявил Иван Корчок.

Another blow of the regime on independent journalism in #Belarus. I call on Belarus authorities to stop criminalisation and blocking media including @tutby portal & immediately release all the imprisoned journalists. It is not them who pose a threat for Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) May 18, 2021

Напомним, 18 мая стало известно, что портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов в Беларуси, заблокирован, а к редакторам пришли с обысками.

В министерстве информации заявили, что сайт заблокирован на основании уведомления Генеральной прокуратуры за размещение "запрещенной информации". Сайт недоступен также с территории других стран. В то же время, у него появилось зеркало.

Впоследствии сообщили, что против должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбудили уголовное дело якобы за уклонение от уплаты налогов.

Как известно, Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в Беларуси, его вероятно рассмотрят на июньской встрече Совета ЕС.