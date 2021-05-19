У Бельгії другий день шукають озброєного ультраправого, який погрожував провідному вірусологу

У Бельгії другий день розшукують озброєного чоловіка, який перебуває у списку нагляду за ймовірними терористами через його крайні праві погляди та погрози кільком людям, в тому числі провідному вірусологу.

Про це пише агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Влада зосередили свої зусилля на пошуках чоловіка з військовим минулим в північно-східній частині Бельгії в провінції Лімбург.

Стверджується, що у розшукуваного є кулемет, пістолет і бронежилет, і він вважається надзвичайно небезпечним. Поліція знайшла його автомобіль, однак місце перебування самого чоловіка не відоме.

Міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборном назвав цю особу "серйозною загрозою", яка відома своїми крайніми правими симпатіями.

Раніше в цьому місяці чоловік погрожував кільком людям, включаючи Марка Ван Ранста, одного з найвідоміших вірусологів, що працюють над стримуванням пандемії COVID-19.

У своєму Twitter рано вранці в середу Ван Ранст заявив: "дозвольте мені прояснити одне: такі погрози не справляють на мене враження". Водночас, Ван Ранста разом з родиною помістили у безпечне місце у зв’язку з погрозами його життю.

Відповідно до бельгійських правил конфіденційності ім'я розшукуваного не розголошується.