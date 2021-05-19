В Бельгии второй день ищут вооруженного ультраправого, угрожавшего ведущему вирусологу
В Бельгии второй день разыскивают вооруженного мужчину, который находится в списке надзора за вероятными террористами за свои крайне правые взгляды и угрозы нескольким людям, в том числе ведущему вирусологу.
Об этом пишет агентство АР, сообщает "Европейская правда".
Власти сосредоточили свои усилия на поисках человека с военным прошлым в северо-восточной части Бельгии в провинции Лимбург.
Утверждается, что у разыскиваемого есть пулемет, пистолет и бронежилет и он считается чрезвычайно опасным. Полиция нашла его автомобиль, однако местонахождение самого человека не известно.
Министр юстиции Винсент Ван Квикенборном назвал это лицо "серьезной угрозой", известной своими крайне правыми симпатиями.
Ранее в этом месяце мужчина угрожал нескольким людям, включая Марка Ван Ранста, одного из самых известных вирусологов, работающих над сдерживанием пандемии COVID-19.
В своем Twitter рано утром в среду Ван Ранст заявил: "Позвольте мне прояснить одно: такие угрозы не производят на меня впечатление". В то же время вирусолога вместе с семьей поместили в безопасное место в связи с угрозами его жизни.
Согласно бельгийским правилам конфиденциальности имя разыскиваемого не разглашается.