В Бельгии второй день ищут вооруженного ультраправого, угрожавшего ведущему вирусологу

В Бельгии второй день разыскивают вооруженного мужчину, который находится в списке надзора за вероятными террористами за свои крайне правые взгляды и угрозы нескольким людям, в том числе ведущему вирусологу.

Об этом пишет агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Власти сосредоточили свои усилия на поисках человека с военным прошлым в северо-восточной части Бельгии в провинции Лимбург.

Утверждается, что у разыскиваемого есть пулемет, пистолет и бронежилет и он считается чрезвычайно опасным. Полиция нашла его автомобиль, однако местонахождение самого человека не известно.

Министр юстиции Винсент Ван Квикенборном назвал это лицо "серьезной угрозой", известной своими крайне правыми симпатиями.

Ранее в этом месяце мужчина угрожал нескольким людям, включая Марка Ван Ранста, одного из самых известных вирусологов, работающих над сдерживанием пандемии COVID-19.

В своем Twitter рано утром в среду Ван Ранст заявил: "Позвольте мне прояснить одно: такие угрозы не производят на меня впечатление". В то же время вирусолога вместе с семьей поместили в безопасное место в связи с угрозами его жизни.

Согласно бельгийским правилам конфиденциальности имя разыскиваемого не разглашается.