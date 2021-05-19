Госдума РФ денонсировала Договор об открытом небе после выхода из него США

Госдума РФ на заседании в среду проголосовала за денонсацию Договора об открытом небе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Закон о денонсации Договора был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 11 мая.

Как заявляется в пояснительной записке, инициатива стала следствием выхода из договора США 22 ноября 2020 "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России, а также существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора.

Вслед за решением Госдумы процедура предусматривает рассмотрение закона о денонсации Советом Федерации. Согласно процедуре, после принятия закона сенаторами его должен подписать президент РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании, уточнил, что полностью покинувшей договор об открытом небе Россия будет считаться в декабре.

Как известно, 22 ноября 2020 Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора по открытому небу.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.

США считают, что Россия годами грубо нарушала соглашение.

Контракт 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Как известно, в августе 2019 США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальном пакта о контроле над вооружениями, что ограничил разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.