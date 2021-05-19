Туреччина заборонила імпорт відходів поліетилену

Міністерство торгівлі Туреччини додало поліетиленові пластмаси в свій список відходів, які незаконно ввозити в країну - заборона набуде чинності через 45 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Екологічна група Greenpeace Mediterranean привітала цю новину, назвавши її "дуже важливим кроком до мети нульового імпорту відходів", встановленої міністерством з питань довкілля і урбанізації Туреччини. Група повідомила, що 74% пластикових відходів, імпортованих Туреччиною в минулому році, тепер знаходяться в забороненому списку.

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Цього тижня у розслідуванні Greenpeace повідомив, що пластикові відходи, такі як пакети для шопінгу і упаковки з Великої Британії і Німеччини, скидаються і спалюються на півдні Туреччини.

"Щодня до Туреччини з усієї Європи приїжджає близько 241 вантажівки з пластиковими відходами, і це нас приголомшує. Наскільки ми можемо судити за даними і польовим дослідженням, ми як і раніше залишаємося найбільшим в Європі звалищем пластикових відходів", - прокоментувала Ніхан Теміз Атас, керівниця проєктів зі збереження біорізноманіття Greenpeace Mediterranean.

Асоціація виробників пластмас Туреччини розкритикувала заборону, заявивши, що міністерство не консультувалося з представниками промисловості.

"Заборона ставить сектор пластмас нашої країни в глухий кут", - заявив президент асоціації Сельчук Гульсун, закликавши скасувати цей захід.