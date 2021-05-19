Турция запретила импорт отходов полиэтилена

Министерство торговли Турции добавило полиэтиленовые пластмассы в свой список отходов, которые незаконно ввозить в страну - запрет вступит в силу через 45 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Экологическая группа Greenpeace Mediterranean приветствовала эту новость, назвав ее "очень важным шагом к цели нулевого импорта отходов", установленной министерством по вопросам окружающей среды и урбанизации Турции. Группа сообщила, что 74% пластиковых отходов, импортируемых Турцией в прошлом году, теперь находятся в запрещенном списке.

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На этой неделе в расследовании Greenpeace сообщил, что пластиковые отходы, такие как пакеты для шоппинга и упаковки из Великобритании и Германии, сбрасываются и сжигаются на юге Турции.

"Ежедневно в Турцию со всей Европы приезжает около 241 грузовика с пластиковыми отходами, и это нас потрясает. Насколько мы можем судить по данным и полевым исследованиям, мы по-прежнему остаемся крупнейшей в Европе свалкой пластиковых отходов", - прокомментировала Нихана Темиз Атас, руководитель проектов по сохранению биоразнообразия Greenpeace Mediterranean.

Ассоциация производителей пластмасс Турции раскритиковала запрет, заявив, что министерство не консультировалось с представителями промышленности.

"Запрет ставит сектор пластмасс нашей страны в тупик", - заявил президент ассоциации Сельчук Гульсун, призвав отменить это мероприятие.