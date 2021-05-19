У Білорусі розбився військовий літак, загинули двоє пілотів

На заході Білорусі в районі міста Барановичі розбився військовий літак Як-130.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БелТА.

"При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту. Переконавшись, що траєкторія падіння літака знаходиться поза житловими будинками, льотчики катапультувалися. На жаль, обидва льотчики загинули", - повідомили в Міноборони Білорусі.

Інших жертв і руйнувань немає.

У будинках неподалік в результаті падіння уламків були вибиті вікна.

Наслідки аварії ліквідовували сили МНС.

До місця події виїхала комісія міністерства оборони на чолі з заступником міністра оборони Білорусі з озброєння.