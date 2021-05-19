У Білорусі розбився військовий літак, загинули двоє пілотів
Середа, 19 травня 2021, 14:04
На заході Білорусі в районі міста Барановичі розбився військовий літак Як-130.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БелТА.
"При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту. Переконавшись, що траєкторія падіння літака знаходиться поза житловими будинками, льотчики катапультувалися. На жаль, обидва льотчики загинули", - повідомили в Міноборони Білорусі.
Інших жертв і руйнувань немає.
У будинках неподалік в результаті падіння уламків були вибиті вікна.
Наслідки аварії ліквідовували сили МНС.
До місця події виїхала комісія міністерства оборони на чолі з заступником міністра оборони Білорусі з озброєння.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua