В Беларуси разбился военный самолет, погибли двое пилотов
На западе Беларуси в районе города Барановичи разбился военный самолет Як-130.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БелТА.
"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились отвести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилого здания, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - сообщили в Минобороны Беларуси.
Других жертв и разрушений нет.
В домах неподалеку в результате падения обломков были выбиты стекла.
Последствия аварии ликвидировали силы МЧС.
К месту происшествия выехала комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.