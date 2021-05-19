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В Беларуси разбился военный самолет, погибли двое пилотов

Среда, 19 мая 2021, 14:04

На западе Беларуси в районе города Барановичи разбился военный самолет Як-130.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БелТА.

 

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились отвести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилого здания, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - сообщили в Минобороны Беларуси.

Других жертв и разрушений нет.

В домах неподалеку в результате падения обломков были выбиты стекла.

Последствия аварии ликвидировали силы МЧС.

К месту происшествия выехала комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

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